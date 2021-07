Macconi, prima domenica di luglio: pienone e traffico in tilt

Prima domenica di luglio con il pienone a Marina di Acate, ma anche con l’endemico problema della viabilità in tilt al termine della giornata sulla spiaggia. Attese di circa un’ora e automobilisti esasperati, per il caldo afoso, all’incrocio tra la provinciale per Macconi e la Statale 115 Vittoria-Gela. A patire i disagi non solo gli acatesi che dovevano rientrare in centro, ma anche i visitatori “mordi e fuggi” provenienti dai comuni dell’entroterra siciliano e in particolare dal Nisseno. La coda delle vetture incolonnate è arrivata perfino all’altezza dell’azienda Torrevecchia, quando sarebbe bastata la presenza di qualche pattuglia della polizia locale per disciplinare il traffico. “Ogni anno la storia si ripete - spiega Aldo Occhipinti, storico dirigente della Polisportiva Calcio – e siamo solo all’inizio della stagione estiva. Che cosa succederà non appena Marina di Acate si popolerà? Considerato che non esistono strade alternative percorribili per ritornare in paese, perché non utilizzare un semaforo removibile per regolare il traffico o istituire un apposito servizio dei vigili urbani ? Non oso immaginare che cosa potrebbe succedere in caso di emergenza”.