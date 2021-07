Vaccini, equipe mobile dell'Asp di Palermo nelle spiagge

Per andare incontro ai cittadini nelle località turistico-balneari, l'Asp di Palermo andrà con la propria équipe mobile anche nelle spiagge della provincia. La prima tappa è in programma giovedì prossimo: a bordo di un camper ed all'interno di 3 gazebo, gli operatori dell'azienda sanitaria del capoluogo saranno dalle 10 alle 17 nell'area antistante la spiaggia di Magaggiari a Cinisi, mentre dalle 18 alle 24 in piazza Falcone e Borsellino a Terrasini. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con le amministrazioni comunali, è rivolta a tutti i cittadini di età pari a superiore a 12 anni. Sarà somministrato il vaccino Pfizer. Il prossimo fine settimana, venerdì e sabato, è prevista un'altra sessione di vaccinazioni anche a Lampedusa, dove sono oltre 4.000 le persone che hanno finora ricevuto la doppia dose di vaccini. La somministrazione avverrà nei locali del poliambulatorio di Contrada Grecale.