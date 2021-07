La ministra Cartabia a Catania: "Bloccati dalla pandemia, ma siamo ripartiti"

"Il contesto in cui ci stiamo muovendo è complesso: la pandemia ha bloccato tutto. Ma stiamo ripartendo. Accanto all'Ufficio del processo, come sapete stiamo lavorando a numerose riforme: quelle del rito civile sono già in Parlamento; quelle del processo penale arriveranno a giorni; subito dopo porteremo a termine anche quella dell'ordinamento giudiziario". Lo ha detto la ministra Marta Cartabia durante il suo incontro del Palazzo di Giustizia di Catania su 'Verso il nuovo ufficio per il processo', sua seconda tappa nelle Corti d'appello. "Ma altri gruppi di lavoro, altrettanto cruciali - ha aggiunto - stanno per terminare il loro impegno: da qualche giorno la commissione sulla riforma della giustizia tributaria ha concluso le sue proposte e a breve aspettiamo gli esiti del gruppo di lavoro sul codice della crisi d'impresa, un settore su cui non si poteva rinviare perché realtà cambiate. Ma anche quello sulla magistratura onoraria: so bene che tantissimi magistrati onorari aspettano di conoscere quale soluzione verrà proposta per la loro posizione, alla luce anche dell'ultima pronuncia della Corte Costituzionale e di quelle della Corte di giustizia dell'Unione europea. Credetemi, nel grande cantiere sempre aperto della giustizia, mai come in questo momento ci sono davvero tanti problemi urgenti. Ma siate pur certi che ciascuna questione mi è ben presente". "Da quando si è insediato il Governo, da quattro mesi - ha osservato - in via Arenula abbiamo dovuto riattivare il motore di una macchina complessa, molto complessa, che per un anno è stata ferma o estremamente rallentata, per via della crisi pandemica. Abbiamo riattivato i concorsi che erano sospesi: pensate che anche questa semplice operazione ha richiesto interventi legislativi, sia per l'avvocatura sia per la magistratura. Abbiamo riaperto il grande cantiere della digitalizzazione, sempre più necessaria e da perfezionare, senza dimenticare l'edilizia giudiziaria, che in molti casi richiede interventi urgentissimi". "Sono disposta a cambiare tutto e cercare di ottenere maggiori fondi, ma non possiamo difendere lo status quo". Lo ha detto parlando della Giustizia la ministra della Giustizia Marta Cartabia a Catania. "Dobbiamo modificare il nostro modo di lavorare - ha aggiunto - altrimenti l'obiettivo resterà un'utopia che scaricheremo sui giovani perché dovremo restituire i soldi all'Europa. Non voglio fare terrorismo, ma la responsabilità è davvero alta".

"Quest'aula porta il nome di 'aula delle adunanze - ha detto Cartabia all'incontro su 'Verso il nuovo ufficio per il processo' - che fin dal nome sintetizza lo spirito di questo mio viaggio nei distretti delle Corti d'appello: adunare, ad unum, chiamare a raccolta per portare ad unità, per convocare ad un compito comune, ciascuno nei rispettivi ruoli, nel momento in cui per la giustizia si prospetta una grande occasione di rinnovamento. Stiamo attraversando una stagione di grandi cambiamenti per la vita sociale italiana, in ripresa dopo la grande ferita della pandemia; una stagione di grande rinnovamento e anche per la giustizia. C'è una grande attesa di trasformazione del volto della giustizia e non possiamo lasciare che siano deluse queste aspettative. Non possiamo lasciare questo momento di fiducia rinnovata lasciando che le cose restino come sono". Per il ministro "il cambiamento sarà possibile se impareremo 'adunarci', se sapremo avvicinarci di più, superando rivalità e distanze, in vista di uno scopo comune". "Avvicinarci - ha spiegato - tra tutti i diversi operatori del mondo della giustizia; avvicinarci tra generazioni; avvicinarci tra istituzioni: la giustizia funziona bene soprattutto nei luoghi dove tribunali e corti hanno tessuto forme di sinergia con gli ordini professionali, con le università, con il carcere, con le istituzioni locali, con le imprese e la società civile. I palazzi di giustizia sono inseriti in un territorio e funzionano bene quando chi lo guida sa tessere relazioni con il territorio". Per Cartabia "il lavoro del giudice" deve essere "supportato da una squadra, un po' come il chirurgo in una sala operatoria, che ha attorno tanto altro personale che gli permette di concentrarsi sul suo compito, sollevandolo da tante attività fondamentali, ma di contorno". "Il chirurgo è e resta insostituibile - ha sottolineato - ma non può fare tutto da solo. La buona riuscita di una operazione dipende dall'intera equipe medica. A questo scopo - ha ribadito - saranno assunti - sia pur a tempo, secondo le condizioni poste dall'Europa, 16.500 giovani giuristi, in due tranche di 8.250 per quasi 3 anni, che dovranno contribuire a rispettare gli impegni che l'Italia ha assunto per ottenere i fondi del Recovery Plan: l'abbattimento dei tempi di definizione dei procedimenti, di ben il 40% per il civile; del 25% del penale". Il ministro ha confermato che nei prossimi giorni ci sarà il concorso per la magistratura e che si sta lavorando per un altro concorso dopo l'estate.