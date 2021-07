Protesta a Pachino di Forza Italia: "Ridateci la Guardia medica"

Manifestazione promossa da Forza Italia questa mattina a Pachino, per la mancanza della Guardia Medica in città ed anche nella frazione marinara di Marzamemi. A cavalcare l'onda della protesta, il commissario locale degli azzurri, Corrado Quartarone, che è anche candidato a sindaco alle prossime amministrative del 10 ottobre. Non solo simpatizzanti di Forza Italia, ma pure comuni cittadini, al sit- in di contrada Cozzi, che ha visto la partecipazione di poco più di una cinquantina di persone. I manifestanti hanno tenuto tra le mani uno striscione con la scritta 'Ridateci la Guardia Medica". A nulla è valsa la giustificazione del manager dell'Asp di Siracusa, Lucio Ficarra che domenica sera in un comunicato stampa ha detto che ' non si trovano medici e che la Guardia medica di Pachino è stata accorpata a quella di Portopalo. Un'affermazione che non ha convinto Quartarone, nè l'ex parlamentare all'Ars Pippo Gennuso, che pur sostenendo la maggioranza di governo all'Ars, attraverso Daniela Ternullo, ha più volte chiesto le dimissioni di Ficarra.