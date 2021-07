Notte a Villa Palagonia: visite serali alla "Dimora dei Mostri" di Bagheria

Sabato 10 luglio visite serali alla dimora nobiliare voluta dal Principe di Palagonia, conosciuta come la “Villa dei Mostri” per le misteriose statue di cui è circondata. Come in un percorso iniziatico, si ammireranno, tra le tante meraviglie: lo scalone monumentale a doppia rampa in marmo di Billiemi, le tante sale della Villa, tra cui l’enigmatica “Sala degli Specchi” con il suo gioco di sovrapposizioni tra magia e realtà, gli affreschi settecenteschi raffiguranti le Fatiche di Ercole, i “mostri” che circondano la villa.

È obbligatorio prenotare o acquistare online il ticket salta fila, per avere subito accesso all’evento e prevenire le file all’ingresso: terradamare.org/notte-villa-palagonia. Contatti: tel. 320.7672134 – 392.8888953 | eventi@terradamare.org – www.terradamare.org/infoline

(FOTO: VINCENZO RUSSO)