Ragusa, Maria Malfa (Lega) si dimette da capogruppo consiliare: promesse disattese

La consigliera comunale della Lega di Ragusa, Maria Malfa, si è dimessa da capogruppo del gruppo misto. Lo ha fatto con una dichiarazione nella quale esprime "insoddisfazione e sgradevole senso di frustrazione, scaturente dai tanti, forse troppi, casi di cattiva amministrazione".

"Troppo disinteresse - continua Maria Malfa - troppo fumo negli occhi sparso in campagna elettorale, troppe promesse mai mantenute, dimostrano come questa amministrazione non sia in grado di governare.

La mozione di indirizzo, da me presentata in data 1 giugno che evidenziava il degrado in cui imperversa il centro di Ragusa, la sofferenza dei commercianti, la sporcizia, la micro criminalità che sta prendendo sempre più piede grazie ad una scarsa presenza di interventi da parte delle forze dell'ordine, è stata completamente ignorata dal presidente del consiglio, Fabrizio Ilardo come a dire "non è argomento di importanza comune", inducendomi a ritirarla e tutto ciò, a mio modesto parere, ha portato ad un unico risultato, quello cioè di rappresentare, in maniera esaustiva ed inequivocabile, la vera essenza dell'attuale amministrazione: il nulla!

Già in data 30 aprile, in occasione della riunione della sezione provinciale Lega Sicilia, organizzata e presieduta dal commissario provinciale Salvo Mallia, nella quale fu affrontato il problema del degrado del centro storico, ho sentito l'obbligo di attenzionare, in prima persona ed in qualità di consigliere comunale, la problematica. Personalmente non accetto che Ragusa, la mia e la nostra Ragusa, patisca tale scempio e, soprattutto, che tale scempio venga perpetrato senza che se ne prospetti una soluzione, ignorato, un po' come la polvere sotto il tappeto.... Il sindaco Cassì ha il dovere morale ed istituzionale di trovare una soluzione rapida e definitiva ai suddetti problemi, con provvedimenti perentori ed immediati".