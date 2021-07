Non è in pericolo di vita l'operaia di 18 anni rimasta gravemente ustionata questa mattina in un'azienda agricola della zona industriale di Chiaramonte Gulfi, in contrada Coffa. La giovane è stata trasportata in eliambulanza al reparto grandi ustionati dell'ospedale Garibaldi di Catania. Ha ustioni di secondo e terzo grado agli arti inferiori. Indagini in corso da parte dei carabinieri per chiarire la dinamica dell'infortunio.