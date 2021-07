Pastore cade in dirupo, salvato dai carabinieri a Graniti

I carabinieri , con il supporto di un elicottero del 12° Nucleo Elicotteri di Catania, oggi hanno soccorso un pastore che si era smarrito nei boschi della valle dell'Alcantara. L'uomo non era rientrato in casa da ieri. I familiari vedendo rientrare il solo gregge, hanno allertato i militari. È stata così organizzata una vasta battuta nel territorio dell'Alcantara. Quando si iniziava a temere il peggio, il malcapitato è stato individuato in una scarpata dove era precipitato. dopo aver avuto un malore L'anziano si trovava in precarie condizioni di salute ed in evidente stato confusionale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno portato all'ospedale "San Vincenzo" di Taormina.