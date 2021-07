Ragusa, il giornalista Borrometi videoregistrato di nascosto in Tribunale

Una donna identificata nell'aula del tribunale di Ragusa: ha effettuato delle registrazioni audio e video di parte della deposizione di Paolo Borrometi, vicedirettore dell'Agi e direttore del sito d'inchiesta giornalistica 'laspia.it'. Il pubblico ministero allertato dalla scorta di cui il giornalista e' dotato per il suo impegno anti mafia lo ha prontamente segnalato al giudice che ha disposto, con l'intervento dei carabinieri, l'identificazione della donna che dopo aver ammesso di avere effettuato le registrazioni, si e' qualificata come giornalista e si e' subito detta disponibile a cancellare tutto. Sono seguiti momenti concitati in cui il pm ha anche chiesto all'avvocato dell'imputato se pure lui avesse effettuato registrazioni sollevando le proteste del legale stesso. La vicenda e' stata segnalata subito alla Procura e il giudice ha annunciato in udienza di volere inoltrare anche all'Ordine dei giornalisti i provvedimenti conseguenti.