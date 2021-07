L'Ars approva il disegno di legge povertà: anche il Pd vota sì

"Abbiamo sostenuto con convinzione il disegno di legge contro la povertà e l'esclusione sociale che affronta una delle emergenze più gravi della nostra isola: è importante avere strumenti in grado di sostenere le fasce sociali più deboli soprattutto sul versante del fabbisogno alimentare, i soggetti in condizione di isolamento o di esclusione sociale. Di certo non basterà un disegno di legge per sconfiggere la povertà, oltretutto nonostante le richieste del PD, il governo Musumeci ha destinato a queste misure somme del tutto insufficienti: per questo chiederemo che nella prossima finanziaria si individuino nuove e maggiori risorse". Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo PD all'Ars, a proposito del disegno di legge "Disposizioni per il coordinamento degli interventi contro la povertà e l'esclusione sociale" approvato oggi all'Ars con il voto favorevole del Partito Democratico.