L'Inghilterra batte la Danimarca ai supplementari (2-1), è finale contro l'Italia

L'Inghilterra raggiunge l'Italia nella finale del campionato Europeo. Decide un guizzo di Sterling alla fine del primo tempo supplementare: uno contro uno con Mahele che lo atterra. È rigore (anche dopo il controllo del var). Dal dischetto va Kane che si fa parare il penalty da Schmeichel. Sulla ribattuta non sbaglia e l'Inghilterra segna il gol del 2-1 che chiude la partita. Una partita giocata a gran ritmo che premia la maggior pressione inglese. Primo tempo in equilibrio. Inghilterra e Danimarca hanno dato vita a una prima frazione intensa e ricca di emozioni. Dopo un avvio difficile i danesi si sono portati in vantaggio al 30' grazie a una straordinaria punizione di Damsgaard. Al 39' il pari inglese scaturito da un autogol di Kjaer che ha messo alle spalle di Schmeichel nel tentativo di anticipare Sterling. Nella ripresa al 55' Inghilterra vicina al vantaggio, sugli sviluppi di una punizione dalla destra, Maguire va più in alto di tutti e colpisce di testa, Schmeichel si allunga e devia il pallone. Poi poco o nulla. Schermaglie con la Danimarca che si difende e l'Inghilterra che attacca senza costruire clamorose occasioni da gol. Si va ai supplementari decisi da un guizzo personale. Ora l'Italia domenica a Wembley. Le squadre si sono affrontate 27 volte, con gli Azzurri vincenti 11 volte contro le otto dell'Inghilterra; otto i pareggi. L'Inghilterra ha subito l'eliminazione da Euro nei due precedenti contro l'Italia. Il gol sul finale di Marco Tardelli ha regalato la vittoria per 1-0 agli Azzurri nella fase a gironi del 1980, mentre nei quarti di finale del 2012 l'Italia ha vinto ai rigori (grazie a un cucchiaio alla Panenka dagli 11 metri di Andrea Pirlo). L'Italia non ha mai perso contro l'Inghilterra in una fase finale tra Mondiali ed Europei. Tra questi risultati in favore degli Azzurri spiccano la vittoria nella finale del terzo posto della Coppa del Mondo Fifa del 1990 e quella nella fase a gironi del 2014 Euro.