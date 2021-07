Pozzallo, sale la tensione nella Ocean Viking: migrante si lancia in mare

Tensione a bordo della Ocean Viking, la nave della ong dove da giorni si trovano 572 persone, in attesa dell'indicazione di un porto sicuro. Un uomo nelle scorse ore si e' buttato in mare: "La nostra squadra lo ha recuperato - afferma il team - e ora e' fuori pericolo". Una settimana fa era stato salvato quando era su una barca di legno in difficolta'. L'uomo ha detto, secondo quanto riferisce la ong: "Se sapessi quando sbarcheremo, potrei resistere. Ma non posso più sopportare questa incertezza". La Ocean Viking attualmente si trova nel tratto di mare tra l'Isola di Malta e Pozzallo.