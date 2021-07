CNA Noto, rinnovato il direttivo comunale: Salvo Vicari eletto presidente

Si è svolta a Noto la periodica riunione per il rinnovo delle cariche comunali di CNA. Un incontro ricco di spunti per le prospettive della comunità delle imprese netine, un dibattito che ha messo al centro la necessità di valorizzare la forza di insieme di CNA a servizio di uno dei territori che più sta soffrendo per l'impatto della crisi sanitaria.

Tanti fari accesi sulla fiscalità locale, sulle infrastrutture, sulla semplificazione amministrativa e sulla forza di coesione che i piccoli imprenditori devono mettere in campo.

Al termine del dibattito è stato indicato presidente comunale il ristoratore Salvo Vicari che rileva il testimone dell'uscente Giovanni Casto, alla guida della sede locale per gli ultimi due mandati con proficui risultati di crescita dell'assemblea. Vicari opererà con il supporto di un importante direttivo composto da Giovanni Fusca, dallo stesso Giovanni Casto, Maurizio Cannella cui è stata conferita delega per il settore ristorazione, Duccio Iozia e Nicola Casto.

"Accolgo con tanto entusiasmo e con grande senso di responsabilità il ruolo che oggi i soci della CNA mi hanno voluto conferire – ha commentato Vicari – oggi più che mai fare rete si può e si deve, partendo dalla consapevolezza che idee e progetti hanno bisogno di una forza concreta che li renda esecutivi".