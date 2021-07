Vittoria, torna la buona musica; ecco il cartellone degli spettacoli estivi in città e a Scoglitti

Prende il via il nuovo cartellone degli appuntamenti estivi. Torna la buona musica dal vivo con i concerti che animeranno le serate di Vittoria e Scoglitti. Un cartellone ricco di appuntamenti è stato preparato per soddisfare gli amanti di diversi generi, non solo musicali ma artistici in generale. Si comincia domani 9 luglio con le Musiche Oltre Orizzonte, 5 appuntamenti musicali, che per diverse settimane saranno protagonisti delle serate scoglittiesi. A fare da cornice all’evento il suggestivo porto di Scoglitti che accoglierà la rassegna con musica dal vivo. Mentre a Vittoria, sempre domani 9 luglio, al Chiostro delle Grazie apre la rassegna il Festival Scenica che sarà protagonista di diverse serate. “Dopo un lungo periodo di privazione cerchiamo di tornare, lentamente, alla normalità. Ciò non significa abbassare la guardia anzi dobbiamo essere ancora più vigili rispettando le regole. In pochissimo tempo siamo riusciti, attraverso i nostri uffici, ad organizzare un cartellone estivo degli appuntamenti cercando di soddisfare un pubblico variegato. Scoglitti riprende le sue attività estive nella speranza di allietare al meglio il soggiorno dei villeggianti e dei turisti e dei residenti. Per quanto riguarda in città la riapertura della Villa Comunale consentirà, a chi rimane in città di potere godere di un po’ di refrigerio e di piacevoli momenti di svago”- ha commentato la Commissione straordinaria.