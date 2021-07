Democrazia Partecipata a Modica, in lizza 6 progetti: si vota fino al 21 luglio

Il Comune di Modica ha lanciato il nuovo bando per la Democrazia Partecipata" pubblicato sul sito istituzionale dellEnte. In lizza ci sono sei progetti. Tutti i cittadini residenti sul territorio comunale che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, nonché le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati e tutti gli organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede legale od operativa a Modica, possono esprimere la propria preferenza. Le proposte su cui esprimere il voto sono:

-rifacimento percorso pedonale per Grotta dei Santi ed acquisto attrezzature fitness per l'area di S.Giuseppe u Timpuni

-realizzazione parcheggio in via Sacro Cuore, con arredo urbano connesso

- acquisto totem digitali per esterni da posizionare davanti ai siti turistici

-realizzazione Campo di bocce con annessi servizi igienici in Piazza Consolo

-realizzazione di un’area skatepark in Via Sulsenti

-realizzazione campetto multidisciplinare di attività sportive annesso alla Chiesa della Madonna delle Lacrime

E’ possibile trovare la scheda sul sito istituzionale del Comune di Modica nella sezione “Democrazia Partecipata” e, debitamente compilata e corredata da copia del documento d’identità, dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 13 del 21.07.2021, presso le sedi del protocollo dell’Ente site in Piazza Campailla e presso il Palazzo Azasi, oppure mediante invio con posta elettronica al seguente indirizzo: protocollo.comune.modica@pec.it, indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “Democrazia partecipata – preferenza su proposte da finanziare”. Non saranno prese in considerazione proposte presentate fuori dai termini assegnati.