Marina di Modica, nuove fermate dei pullman Ast a partire da lunedì 12 luglio

Da lunedì 12 luglio cambieranno le fermate dei pullman Ast a Marina di Modica. I bus non accederanno più nel centro della frazione balneare per effettuare la fermata nel primo tratto di Corso Mediterraneo. Il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti della Regione Sicilia ha, infatti, accolto la richiesta dell’amministrazione comunale di Modica per la variazione del percorso.

Da lunedì prossimo, dunque, il pullman, accedendo nella frazione da Corso Mediterraneo, farà la prima fermata all’intersezione con Via dei Navigatori, da qui percorrerà la stessa Via dei Navigatori ed effettuerà una seconda fermata nella zona antistante la Chiesa dell’Assunta, quindi completerà le fermate in Via Giovanni da Verrazzano. L’amministrazione comunale, quest’anno, ha ottenuto dall’Ast anche un passaggio a Maganuco con fermata.