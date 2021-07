Operazione Gordio, rientra a Palermo dalla Svizzera: in cella per mafia

Era indagato nell'operazione Gordio che ad inizio settimana aveva portato all'arresto di 81 persone da parte dei carabinieri e della Dia in un indagine su mafia e traffico di droga. Fabio Giacalone, 41 anni, di Erice accusato di associazione mafiosa e traffico di stupefacenti si trovava in Svizzera. Su di lui pendeva un provvedimento di arresto europeo. Questa mattina Giacolone è tornato a Palermo in aeroporto nel capoluogo siciliano. Nello scalo Falcone Borsellino ha trovato i carabinieri che lo hanno arrestato e portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli.