Vaccini, dalla prossima settimana dosi nelle scuole di Palermo

"Già dalla prossima settimana prenderà il via un programma di intervento nelle scuole, stiamo lavorando con i dirigenti scolastici per consentire al personale docente e non docente, gli studenti e, se lo vorranno, anche i loro genitori, di vaccinarsi nei locali della scuola". Lo dice in una nota Daniela Faraoni, direttore generale di Asp Palermo. "L'obiettivo - aggiunge - è di far sì che a metà settembre, quando avranno inizio le lezioni, ci sia il maggior numero di studenti e di personale scolastico vaccinato".