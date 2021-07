Investì e uccise 2 studentesse a Roma: 5 anni in Appello a Genovese

Cinque anni e quattro mesi di reclusione per omicidio stradale plurimo: è la pena, formalizzata oggi dalla corte d'assise di appello di Roma, che Pietro Genovese, figlio del regista Paolo, ha concordato con la procura generale della capitale, in relazione alla morte delle studentesse 16enni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, travolte la notte tra il 21 e il 22 dicembre 2019 in Corso Francia. In primo grado, lo scorso 19 dicembre, Genovese era stato condannato in abbreviato dal gup Gaspare Sturzo a 8 anni di carcere mentre il pm Roberto Felici aveva chiesto 5 anni. Con il concordato, accolto dalla corte, la pena diventa definitiva.