"Modica– Storie di vita e altre dolcezze", in libreria e online il libro di Marco Sammito

E' in libreria e online "Modica – Storie di vita e altre dolcezze"(edizioni INCIPIT 23) del giornalista Marco Sammito. Modica, la celebre “melagrana spaccata” di Bufalino, è una città dalle mille anime. Marco Sammito riesce a raccontarle tutte, senza dimenticare un luogo, una persona, un evento. Ed è proprio raccontandole, consegnandole alla carta e all’inchiostro, che l’autore riesce a salvarle dall’oblio del tempo. Le mille anime di Modica vengono così cristallizzate, conservate per sempre in un geoide che a prima vista non è che una pietra qualunque, ma che contiene in sé tutti i colori dell’arcobaleno. E il lettore si sente così depositario non di un libro, ma di un preziosissimo gioiello. Il libro è un ironico e affettuoso dipinto della città siciliana, un viaggio piacevole, fatto di parole e immagini d'epoca, tra personalità uniche, luoghi meravigliosi e prelibate dolcezze.

Ci sono persone e luoghi che si possono salvare solo raccontando. In queste novelle beffarde, comiche e liriche insieme, vengono narrati i fatti di una città che è paesaggio e personaggio al tempo stesso: la dolcissima Modica. Recuperati da un passato all'apparenza perduto, personaggi folkloristici e realmente vissuti si alternano sul palco vivo della città, tra vicoli assolati e caffè storici, scuole e conventi, case e teatri. L’autore racconta le loro storie con l’ironia bonaria e affettuosa di chi viaggia attraverso i ricordi. Ed è proprio questa la vera natura del libro: un viaggio, una passeggiata incantevole tra personalità uniche, luoghi meravigliosi e prelibate dolcezze. Il ritratto a matita di una città e i suoi abitanti, in tempi che, senza questo libro, sarebbero sfumati fino a sparire. La prefazione di "Modica-storie di vita e altre dolcezze" è stata curata dal giornalista Maurizio Crosetti, prestigiosa firma de "La Repubblica" e autore di numerose pubblicazioni. "Ogni luogo - scrive, tra l'altro, Crosetti nella prefazione - ha, nelle sue radici, certe figurette leggendarie: di solito le loro minuscole e memorabili gesta vengono tramandate a voce, di generazione in generazione, finché a ricordare non rimane che l’ultimo, e poi più nulla. Prima che quell’implacabile niente si presenti a reclamare il conto, Marco Sammito scrive. E salva. Le sue storie sembrano minime e non lo sono mai, perché sono storie di uomini, grandiosi anche nella loro miseria. Possono guardarsi i piedi, ma nel cuore hanno le stelle". La copertina è stata realizzata su un disegno di una delle tre figlie di Marco Sammito, Michela.

Marco Sammito (Modica, 1954), è un giornalista professionista; per trentatré anni è stato responsabile dell'ufficio stampa del Comune di Modica affiancandovi un’intensa attività autonoma con pubblicazioni su periodici di informazione e quotidiani siciliani. Nel 2005 ha avuto il riconoscimento di Addetto Stampa dell’anno, menzione speciale, promosso dall’Ordine nazionale dei Giornalisti e dalla Federazione nazionale della Stampa Italiana.