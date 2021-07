Ragusa, una discarica a cielo aperto sulla strada che conduce a Ibla

Non si attenua nel territorio ragusano il fenomeno delle discariche a cielo aperto: luoghi attraversati giornalmente da migliaia di persone e, in questo periodo, anche da moltissimi turisti. Mentre si discute su chi dovrebbe bonificare questi luoghi, la spazzatura aumenta, alimentata anche dalla inciviltà. L'ultima segnalazione arriva per un "immondezzaio" sulla strada che conduce a Ragusa Ibla, spettacolo poco gradevole per i turisti che, in pullman, si recano a visitare le località iblee. Ma la discarica segnalata non è, purtroppo, la sola. E' ancora "in vita" quella che, sulla vecchia strada Modica-Ragusa, si trova dopo il passaggio a livello.