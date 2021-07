Giustizia, passa in Cdm la Riforma Cartabia

Passa all'unanimità, dopo un teso Consiglio dei ministri, la riforma Cartabia del processo penale. Draghi fa rientrare il dissenso del M5S ed evita un via libera azzoppato a una riforma cruciale per l'Italia, nell'attuazione del Recovery. Il Movimento, diviso, era pronto all'astensione. Poi il compromesso sui tempi più lunghi della prescrizione sui reati di corruzione e concussione. Tensione con Lega, Fi e Iv, sospensione della riunione e alla fine il via libera di tutti. Ora il premier chiede lealtà per far approvare il testo in Parlamento. Ma il dissenso nella maggioranza resta.