Blitz anti-assenteismo al Comune di Palermo: 28 misure cautelari

Blitz anti-assenteismo a Palermo per i reati di truffa a danno di un ente pubblico e falsa attestazione della presenza in servizio. Su delega della locale Procura i finanzieri del locale Comando provinciale hanno eseguito 28 misure cautelari. Otto sono finiti agli arresti domiciliari, per 14 e' scattato l'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria mentre per altri sei solo quest'ultimo obbligo. Tra loro anche un indagato per mafia. Undici sono dipendenti del Comune di Palermo, 14 della Reset e tre del Coime. Gli otto dipendenti finiti agli arresti domiciliari sono Dario Falzone (69 anni), Antonio Cusimano (59 anni), Gaspare Corona (68 anni), Mario Parisi (61 anni), Francesco Paolo Magnis (61 anni), Salvatore Barone (47 anni), Giancarlo Nocilla (48 anni) e Tommaso Lo Presti (50 anni). Altri 14 sono sottoposti all'obbligo di dimora e di presentazione alla p.g.: S.F. 51 anni, M.G. 53 anni, C.S. 66 anni, P.M. 55 anni; G.R. 43 anni, C.F. 42 anni, C.S. 46 anni, R.S. 61 anni, C.I. 60 anni, T.F.P. 48 anni, V.M. 56 anni, N.M. 53 anni, N.D. 38 anni, D.V.57 anni. Altri 6 sottoposti all'obbligo di presentazione alla p.g.: M.A. 58 anni, D.C.M.A. 44 anni, P.F. 60 anni, M.M. 56 anni, M.F. 62 anni, F.F. 63 anni.

Le indagini condotte dagli investigatori del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo - Gruppo Tutela Mercato Beni e Servizi, attraverso videoriprese, appostamenti, pedinamenti ed esami documentali, hanno fatto emergere numerosi episodi di assenteismo perpetrati dai dipendenti che, dopo aver attestato la propria presenza in servizio, si allontanavano arbitrariamente dal luogo di lavoro per dedicarsi ad attivita' di natura privata e personale, quali acquisti o pratiche sportive.

Molto frequenti erano poi i casi di timbrature multiple da parte di un singolo per conto di diversi colleghi in realta' non presenti in servizio. In altri casi, invece, veniva fatto illegittimamente ricorso allo strumento straordinario della "rilevazione manuale", che consente in caso di "dimenticanza" del proprio badge personale, di attestare la propria presenza al lavoro tramite comunicazione scritta. Gli indagati pensavano cosi' di aggirare la rilevazione automatica, che tuttavia i finanzieri hanno puntualmente ricostruito. La telecamera nascosta proprio a ridosso dell'apparecchio per la rilevazione elettronica delle presenze ha consentito, in un lasso temporale di poco piu' di tre mesi, di registrare oltre mille casi di falsificazione nell'attestazione degli orari, che hanno determinato la falsa rendicontazione di circa 2.500 ore di servizio in realta' non prestate a favore del Comune di Palermo.

LE REAZIONI AL BLITZ ANTI ASSENTEISMO

"Esprimo un forte apprezzamento al comando provinciale della Guardia di Finanza per l'operazione Timbro libera tutti. Che mette in luce uno spaccato di una realta' che grava sul corretto funzionamento dei servizi alla citta'. Per questo l'amministrazione comunale si costituira' parte civile". Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando.

"Questi comportamenti illeciti offendono quanti lavorano onestamente per garantire la tenuta dei servizi pubblici e quanti sono alla ricerca di occasioni di lavoro". Lo ha detto il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo. "Un plauso al comando della Guardia di Finanza - ha aggiunto - che con l'operazione Timbro liberi tutti ha smascherato una serie ripetuta di truffe ai danni del Comune e di comportamenti, dettati dal disprezzo delle regole, che vanno non solo stigmatizzati e censurati ma sanzionati. Le violazioni riscontrate dalle indagini, con pedinamenti e inquadrature su posto di lavoro, e le migliaia di ore di assenza registrate, svelano un malcostume reiterato, che mette in crisi il funzionamento corretto dei servizi alla citta' e offende i dipendenti del Comune che lavorano seriamente e quanti il lavoro lo cercano".

"L'inchiesta condotta oggi dalle fiamme gialle, come altre in passato, ipotizza comportamenti che certamente come sindacato condanniamo, siamo fiduciosi nei confronti del lavoro delle forze dell'ordine che faranno ulteriore chiarezza sulle presunte condotte di questi lavoratori del comune di Palermo e di alcune partecipate". Cosi il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana commenta l'esito dell'operazione condotta oggi dal comando provinciale della Guardia di finanza, che ha eseguito a vario titolo 28 ordinanze per truffa a danno dell'ente e falsa attestazione della presenza in servizio.

"Se confermati - ha aggiunto La Piana - sono casi da isolare, affinche' non si leda l'immagine di tutti i lavoratori del settore della Pubblica amministrazione e delle Partecipate, che invece ogni giorno operano con correttezza e responsabilita' garantendo i servizi. E vanno isolati perche' la macchina amministrativa possa funzionare adeguatamente soddisfacendo le esigenze dei cittadini".