Carini, bimbo morto colpito da porta di calcio: impianto sportivo sequestrato

I Carabinieri hanno sequestrato il campetto comunale parco di Sofia a Carini, nel Palermitano, dove ieri è morto un 12enne dopo che gli è caduta in testa la porta del piccolo impianto sportivo mentre stava giocando con alcuni coetanei. Fino a tarda sera militari dell'Arma hanno eseguito controlli e indagini per cercare di ricostruire la vicenda e le sue cause. Sono stati verificati gli ancoraggi delle porte che non sarebbero apparsi del tutto sicuri. Accertamenti sono in corso per risalire a chi spetta la manutenzione del campo, l'agibilità del campo e il controllo della struttura. Le indagini sono coordinate dalla Procura che, dopo l'ispezione sul corpo del bambino da parte del medico legale, ha disposto la restituzione della salma alla famiglia.