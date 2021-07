Scoppia una conduttura dell'acqua a Palermo, auto finisce contro un palo

Un'auto è stata spostata in aria dall'improvvisa e forte fuoriuscita di acqua da una conduttura d'acqua in riparazione in corso Re Ruggero a Palermo. La vettura ha finito la sua corsa contro un palo. Davanti a Palazzo della Regione Siciliana si è alzata una colonna d'acqua. Non si conoscono le condizioni dell'automobilista. Sul posto gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco. Il traffico nella zona è fortemente rallentato.