Inaugurata l'Rsa di Pachino, Rossana Cannata (Fdi): altro obiettivo raggiunto

La deputata regionale di Fratelli d’Italia, Rossana Cannata, stamattina ha partecipato all’inaugurazione della Rsa di Pachino alla presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale della Salute, Razza, del direttore generale dell’Asp di Siracusa, Ficarra, del direttore sanitario, Madonia, del responsabile Alzheimer, Ferrara e di autorità civili e militari.

«Un traguardo, quello di stamattina - commenta l’on. Rossana Cannata - molto atteso dal territorio a cui si è arrivati dopo una intensa e virtuosa attività sinergica. Sin dal mio insediamento, infatti, mi sono occupata di questa realtà, con l’obiettivo di restituire ai cittadini la struttura nel minor tempo possibile. E l’ho fatto effettuando sopralluoghi, mantenendo una costante interlocuzione con il management dell’Asp e l’assessorato regionale, seguendo l’iter che oggi ha portato all’inaugurazione della Rsa, incalzando e sostenendo la sua celere apertura. Il tutto in un periodo carico di difficoltà e di rallentamenti che la crisi pandemica ha comportato».

Diversi i sopralluoghi effettuati «per rendermi conto - spiega la vicepresidente della commissione Antimafia - delle nuove condizioni della Rsa e informare la comunità sugli step del bando di gara per l’affidamento della gestione della struttura, comunicando, a ottobre 2019, la sua pubblicazione, così come, a dicembre 2020, l’avvio dell’esecuzione dell’appalto di gestione e oggi consegniamo alla sanità della zona Sud un servizio essenziale per le persone più fragili, quali anziani non autosufficienti e soggetti con patologie neurodegenerative. Una promessa mantenuta con i fatti, nel rispetto di ogni passaggio burocratico, nonostante l’emergenza sanitaria che non ha bloccato lo slancio e la forza di dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini e delle fasce più deboli in particolar modo».