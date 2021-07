Sosta gratuita per mezz'ora all'aeroporto di Catania

La sosta gratuita nei parcheggi dell'aeroporto di Catania sale a 30 minuti. Lo ha deciso la Sac visto "il numero dei passeggeri in transito, aumentato notevolmente, e il permanere delle misure per contrastare la diffusione del Covid 19 e delle sue varianti". Dal 10 luglio in tutte le strutture gestite da Sac si potrà lasciare l'auto per mezz'ora senza pagare. La società di gestione sta predisponendo la riattivazione della circolazione sulla Rampa Partenze (chiusa a causa delle restrizioni dovute al Covid-19) e la realizzazione di una nuova area "Kiss&Fly".