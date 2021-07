Vittoria, attivati i parcheggi a pagamento a Scoglitti: tariffe orarie e sanzioni

Entra in vigore mercoledì 14 luglio 2021 la sosta a pagamento nel centro urbano di Scoglitti, vigente tutti i giorni compresi domeniche e festivi nei mesi di luglio, agosto e settembre.

Aree e orari di vigenza

• Via Napoli, via Plebiscito, via Genova e via Augusta tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 24.00 (o fino all’orario di vigenza dell’isola pedonale nelle zone interessate).

• Via M.llo Millo e Via O. Costantino dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 24.00, tranne il lunedì mattina, quando l’area è sede del mercatino settimanale.

La tariffa applicata IVA compresa rimane quella stabilita nell’appalto, già valida a Vittoria : 1 ora = € 0,70; 1/2 ora = € 0,35; 15 m. = € 0,15

Si precisa che sono previsti fino a 10 minuti di sosta di tolleranza - previa indicazione dell’orario di arrivo - ai fini del pagamento del ticket, per consentire il tempo utile necessario al conducente per raggiungere il parcometro più vicino e fare ritorno al veicolo in sosta.

I parcometri consentono il pagamento con monete di diverso taglio, tessere prepagate, bancomat, carte di credito o utilizzando smartphone, Iphone, Android e Windows Mobile mediante l’applicazione mobile (Easy Park) per il pagamento reale della sosta.

Sono previste agevolazioni tariffarie per gli abbonamenti che possono essere rilasciate a:

• titolari di attività produttive (commercianti, artigiani e professionisti) aventi sede nella zona omogenea o nella zona limitrofa che siano privi di garage o posto auto;

• dipendenti di enti o aziende aventi sede nella zona omogenea o nella zona limitrofa.

Le tariffe degli abbonamenti devono intendersi IVA compresa; è previsto un abbonamento mensile, previo pagamento di euro 70,00 al mese.

L'abbonamento consente di lasciare in sosta il proprio veicolo nelle aree riservate alla sosta a pagamento esclusivamente all'interno della zona in cui è ubicata l’attività produttiva.

Per il rilascio degli abbonamenti gli interessati, aventi diritto, potranno rivolgersi alla sede di Vittoria della Parknet s.r.l. in via Garibaldi n. 1 recapito telefonico 3392007562 mail: ufficio.vittoria@parknet.it

Per i residenti nelle zone blu è prevista l’esenzione dal pagamento del ticket nella zona di parcheggio, che sarà individuata nel pass in relazione alla residenza del richiedente e sarà limitata ad una sola autovettura per nucleo familiare.

Gli utenti beneficiari dovranno essere muniti di apposito contrassegno (pass) rilasciato dal Comando di Polizia Municipale. Il contrassegno autorizza la sosta gratuita di un solo veicolo per nucleo familiare, non costituisce diritto alla riserva personale di un posto auto e viene rilasciato, dietro pagamento, in favore dell’Amministrazione comunale, delle spese strettamente necessarie per la produzione e stampa del documento e di quelle occorrenti per l’istruzione e la definizione del relativo procedimento, conteggiate in euro 10,00 (dieci), il pagamento può essere effettuato a mezzo c.c.p. n. 11380979 o bonifico su IBAN: IT08S0760117000000011380979, intestato a Comune di Vittoria Tesoreria Comunale, indicando nella causale: “Contributo spese rilascio pass residenti zona blu”.

Gli interessati potranno richiedere il rilascio dell’autorizzazione (pass), che consente la sosta gratuita esclusivamente nella zona di residenza indicata, compilando l’apposito modulo che si può scaricare dal sito istituzionale del Comune di Vittoria o ritirare presso l’U.R.P. del Comune e la Sede di Vittoria della Parknet s.r.l. in via Garibaldi n. 1 recapito telefonico 3392007562 mail: ufficio.vittoria@parknet.it

Il modulo compilato e corredato da copia della patente di guida (fronte e retro), copia della carta di circolazione del veicolo da autorizzare (fronte e retro) e copia della ricevuta di pagamento di euro 10,00, dovrà essere presentato presso l’Ufficio protocollo generale del Comune o inviandolo all’indirizzo: protocollogenerale@pec.comunevittoria.gov.it

L’ufficio competente al rilascio dei pass è la Direzione Polizia Municipale – Ufficio Zona Blu.

Per quanto riguarda le violazioni concernenti la sosta a pagamento si precisa che trova applicazione quanto previsto dal Codice della strada in materia di sosta, secondo cui:

- in caso di mancato pagamento del ticket, si applica l’art. 157, comma 8, Codice della Strada che sancisce il pagamento della sanzione pecuniaria pari ad € 42,00, fermo restando che se il pagamento avviene entro 5 (cinque) giorni dalla notifica del verbale troverà applicazione la riduzione del 30% per cui sarà dovuta la somma di € 29,40, oltre le spese di notifica;

- in caso di mancato rinnovo del ticket scaduto, la sosta protratta oltre l’orario autorizzato dal pagamento effettuato è sanzionabile ai sensi dell’art. 7 comma 15 del C.d.S., che prevede il pagamento della sanzione pecuniaria pari ad € 26,00 - fermo restando che se il pagamento, avviene entro 5 (cinque) giorni dalla notifica del verbale troverà applicazione la riduzione del 30% per cui sarà dovuta la somma di € 18,20, oltre alle spese di notifica.