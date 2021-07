Acate, cerimonia per ricordare le vittime civili della Seconda Guerra Mondiale

L’Amministrazione e il Consiglio comunale di Acate hanno ricordato con la deposizione di una corona d'alloro ai piedi della lapide posta sulla facciata del municipio le vittime civili della seconda guerra mondiale. Gli intervenuti, tra cui alcuni rappresentanti dell'Associazione Combattenti e Reduci, hanno messo in evidenza l'esigenza di non disperdere la memoria di quei tragici fatti che costarono la vita a oltre 30 cittadini dal maggio al settembre del 1943.

Perirono a seguito dei bombardamenti, del fuoco incrociato americano-tedesco, del rinvenimento di residuati bellici o di proditorie esecuzioni, come i coloni di Piano Stella (trucidati dalle truppe del generale Patton) e il maestro Giuseppe Mangano, che fu l'unico podestà assassinato dagli americani in Siciia, assieme al figlio adolescente Valerio.

Nel 2007 i familiari dei deceduti, rintracciati con un impegno certosino nelle località siciliane e del Nord Italia dove attualmente risiedono, ricevettero targhe-ricordo in memoria dei loro parenti durante una commovente manifestazione. Nei giorni scorsi la lapide commemorativa, quasi illeggibile, è stata restaurata.

Emanuele Ferrera