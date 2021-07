Crotone, sub disperso in Calabria: ricerche ancora senza esito

Sono riprese all'alba e sono ancora senza esito le ricerche del sub disperso ieri nello specchio di mare antistante località Cicala Capocolonna, a Crotone. Sul posto sono presenti squadre dei vigili del fuoco del comando di Crotone e del nucleo sommozzatori del comando provinciale di Reggio Calabria che hanno operato fino a sera. Al momento è stata ritrovata solo la maschera utilizzata dal sub. L'uomo, di 61 anni, residente a Crotone, appassionato di pesca subacquea, era in mare per una battuta in compagnia di un amico che, non vedendolo più riemergere, ha dato l'allarme alla Guardia costiera di Crotone che poi ha allertato i vigili del fuoco.