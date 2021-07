Lions Club Modica, Aurelio Boncoraglio nuovo presidente: Premio Eccellenze della Contea a Pierpaolo Ruta

Alla presenza del Governatore del Distretto Lions 108Yb Sicilia Francesco Cirillo si è tenuto il tradizionale “passaggio della campana” del Lions Club di Modica tra il presidente uscente Luca Garaffa ed il neo presidente Aurelio Boncoraglio. Durante la cerimonia è stata celebrata la “43^ Charter Night” ed è stato conferito il premio “Eccellenze della Contea di Modica”, istituito dal Lions Club di Modica per essere assegnato a personalità che con la loro attività hanno elevato l’immagine ed i valori del territorio di Modica. L’edizione 2020/2021 del premio è stata conferita a Pierpaolo Ruta, titolare dell’Antica Dolceria Bonajuto, per la diffusione nel mondo del cioccolato tradizionale e da poco nominato Cavaliere della Repubblica. Il presidente uscente Luca Garaffa nel discorso conclusivo dei service svolti dal Lions Club di Modica da luglio 2020 allo scorso giugno anche nel periodo del Covid con particolare riguardo al laboratorio “Grani e Mani”, il laboratorio per la lavorazione delle farine “Grani e Mani” presso la comunità alloggio per minori “Suor Crocifissa” coordinata da Suor Emma Vernuccio e che ospita ragazze che per vari motivi non vivono con le loro famiglie. Il presidente Aurelio Boncoraglio ha tracciato le linee guida del mandato incentrate sui valori della relazione, del rispetto e della responsabilità che porteranno il Lions Club di Modica a realizzare numerosi service nel territorio di Modica, Ispica e Pozzallo. Il Governatore Francesco Cirillo ha apprezzato l’attività del Lions Club di Modica ed ha illustrato i valori dell’anno sociale riportate nel suo motto: sussidiarietà, solidarietà, credibilità. Nel corso della serata sono stati ammessi come soci del club Marco Scarso e Gianni Liberatore. Il consiglio direttivo in carica da luglio 2021 del Lions Club di Modica è così composto: Aurelio Boncoraglio (presidente), Giuseppe Mazza (primo vice presidente), Laura Pisana (segretaria e secondo vice presidente), Sonia Calabrese (tesoriere), Joselito Cannata (cerimoniere), Giovanni Ruta (presidente comitato soci), Rosario Peluso (presidente comitato service), Marisa Giunta (presidente comitato comunicazione), Luca Garaffa (coordinatore LCIF), Mariangela Nigro (Leo Advisor) , Giuseppe Walter Buscema, Giuseppe Azzarelli, Carlo Scollo e Silvio Iozzia (consiglieri). Prossima attività del Lions Club Modica, il 25 luglio nel chiostro di Palazzo San Domenico un concerto per raccolta fondi per i service del club dedicato ad Ennio Morricone con Peppe e Michele Arezzo.