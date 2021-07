Riceviamo e pubblichiamo. Il Rotary Club e l'anno orribile della pandemia

Il Rotary è una rete globale di oltre un milione e duecentomila donne e uomini che credono in un mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi nella comunità, e in ciascuno dei partecipanti. I soci del Rotary sanno bene che la risoluzione dei problemi richiede impegno e intelligenza. Il loro obiettivo è quello di migliorare il mondo in cui vivono. Si impegnano pertanto a promuovere la pace, a combattere le malattie, a sostenere l’istruzione, a collaborare allo sviluppo dei popoli. Il fondatore Paul Harris diceva: noi non dobbiamo fare beneficenza, ci dobbiamo impegnare ad eliminare le cause del malessere sociale. E così, per esempio, l’impegno dei Rotariani ha contribuito a cancellare la poliomelite dal nostro pianeta. In una parola sono al servizio del prossimo per promuovere il dialogo e lo sviluppo tra le nazioni. Partendo da queste premesse si potrebbe pensare che diciotto mesi di pandemia da Covid-19, che ha messo in ginocchio il mondo, facendo chiudere le persone per difendersi dai contagi, abbia nociuto al progetto del Rotary, imponendo uno stop forzato. E invece il Rotary del Distretto 2110 Sicilia-Malta, sotto la guida del dinamico governatore Alfio Di Costa (nella foto), ha continuato a lavorare, anche se non sempre in presenza, raggiungendo, e superando, gli obiettivi che si era preposto. Il XLIII Congresso Distrettuale, che si è tenuto a Catania il 2, 3 e 4 luglio, ha concluso il mandato Di Costa ed ha passato il testimone al nuovo Governatore, il palermitano Gaetano De Bennardis. Per l’occasione è stata fatta una raccolta di 505 mila euri per la Rotary Foundation a sostegno di alcuni progetti sociali, cifra mai raggiunta fino ad ora. Si sono poi passate in rassegna le molte attività realizzate, anche se ad alcune si è dovuto rinunciare in corso d’opera a causa del Covid. Tutti i Club del Distretto si sono impegnati raggiungendo traguardi, e infrangendo primati, nonostante l’annus horribilis che hanno dovuto affrontare. Ne citiamo uno per tutti: il Rotary Club di Modica, il cui presidente, Salvatore Bonincontro Puglisi, coadiuvato da un consiglio ben motivato, ha messo in cantiere tante iniziative di carattere sociale e culturale da registrare diversi primati, raccogliendo diversi attestati. Citiamo i più importanti: attestato Platino per la rilevante contribuzione alla Rotary Foundation, frutto di iniziative mirate e ben riuscite; attestato Oro per avere incrementato in modo considerevole il numero dei soci; attestato di Merito per l’amore e la passione con cui ha operato in una situazione anomala a motivo della pandemia; attestato di Merito e Medaglia d’oro da parte del Governatore del Distretto al presidente Salvatore Bonincontro Puglisi e infine la prestigiosa Paul Harris Fellow, sempre al presidente, da parte del Presidente della Foundation Rotary International, Holger Knaack. L’anno sociale si è concluso il 26 giugno con il passaggio della Campana e l’insediamento del nuovo Presidente, nella persona del dott. Giovanni Adamo, a cui è stato augurato buon lavoro in continuità.

Umberto Bonincontro