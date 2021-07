Beni culturali, 11 milioni dallo Stato per il Centro storico di Palermo

Entra nel vivo il Contratto istituzionale di sviluppo (Cis) per il centro storico di Palermo. Lo rende noto la sottosegretaria della Cultura, Lucia Borgonzoni. Un passaggio fondamentale, grazie al quale la Regione Siciliana, mediante l'assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, ha avuto approvati cinque interventi per un ammontare di 11 milioni di euro, tra cui il più significativo riguarda interventi sul Museo regionale d'arte moderna e contemporanea di Palazzo Riso a Palermo. "Ringrazio la sottosegretaria Lucia Borgonzoni che sta dando un forte impulso alla definizione del Cis sul centro storico di Palermo - sottolinea l'assessore regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana, Alberto Samonà - grazie al quale saranno realizzati importantissimi progetti per il capoluogo siciliano" Tra i cinque progetti, il più importante è quello relativo all'ampliamento e alla riqualificazione del Museo Riso, per circa 6,5 milioni di euro. L'intervento prevede un progetto di rigenerazione urbana, realizzando un raccordo permanente fra gli spazi museali e il centro storico cittadino, l'antico Cassaro, che si apre su piazza Bologni, i cortili interni di Palazzo Belmonte Riso e la piazza Gran Cancelliere che si trova alle spalle del museo. Gli altri interventi proposti dalla Regione sono il "Sostegno alle imprese di servizi culturali e all'industria creativa", con particolare riguardo all'imprenditoria giovanile (2,5 milioni di euro), "Museo City" sistema museale integrato del centro storico di Palermo a partire dal Centro regionale per il Catalogo, dal Museo archeologico regionale Salinas e dalla Galleria di Palazzo Abatellis (522 mila euro), "Gioca Museo" percorsi didattici realizzati per il potenziamento dell'offerta dedicata ai ragazzi attraverso animazioni da realtà aumentata (quasi 500 mila euro) e il progetto "Sicilia/Grecia/Magna Grecia" che prevede una grande mostra itinerante curata dal Museo Salinas (quasi un milione di euro).