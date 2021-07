Vittoria, due anni fa la tragedia dei due cuginetti Alessio e Simone D'Antonio

Sono passati due anni da quando Alessio e Simone D'Antonio furono travolti e uccisi da un Suv mentre giocavano sull'uscio di casa, a Vittoria. Domani, 11 luglio, nella chiesa di San Giovanni Battista, alle 19, sarà celebrata una Santa messa in suffragio dei due cuginetti. La Commissione straordinaria del Comune di Vittoria ha voluto ricordare il tragico anniversario con una nota. "Oggi ciò che ci rimane è la foto di Alessio e Simone sorridenti e spensierati, ma quella stessa foto provoca tanto dolore e tanta rabbia per una tragedia che poteva e doveva essere evitata. In pochi secondi si sono azzerati sogni, aspettative e desideri lasciando spazio solo ad un’infinita tristezza. Quei piccoli avevano il sacrosanto diritto di vivere, ma qualcuno ha decretato il loro destino. Ad Alessio e Simone abbiamo voluto dedicare e intitolare, in questi due anni, progetti educativi e formativi per gli alunni degli istituti comprensivi di Vittoria, grazie anche a speciali finanziamenti che abbiamo ottenuto dal Miur - commenta la Commissione straordinaria. Mantenere vivo il ricordo di Alessio e Simone deve aiutarci a crescere e a creare una società che si fondi sul rispetto del prossimo e che si ribelli alla protervia e all’arroganza mafiosa. Un pensiero vogliamo rivolgerlo anche alla famiglia D’Antonio, che oggi come ieri, porta nel cuore una ferita che non sarà mai rimarginata”.