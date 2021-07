Covid, sono 231 i positivi nel Ragusano: aumentano i ricoveri in ospedale

Sono 231 le persone positive al Covid nel Ragusano. Lo riporta il bollettino dell'Asp del 10 luglio. In aumento i ricoverati in ospedale. In isolamento domiciliare ci sono 213 persone, 12 sono i ricoverati in ospedale, sei i pazienti ospiti della RSA Covid dell'ospedale Maria Paterò Arezzo di Ibla. I guariti dal coronavirus sono 12.501 mentre i morti sono sempre 276. Ecco il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 8 Acate, 4 Chiaramonte Gulfi,

49 Comiso, 0 Giarratana, 25 Ispica, 8 Modica, 0 Monterosso, 2 Pozzallo, 50 Ragusa, 21 Santa Croce Camerina, 0 Scicli, 46 Vittoria.