Basket, serie B maschile: Alessandro Sorrentino è il nuovo direttore sportivo della Virtus Kleb Ragusa

Lascia il campo e il basket giocato per mettersi in discussione in una nuova sfida. La Virtus Kleb Ragusa ha scelto il suo nuovo direttore sportivo. A vestire i panni di DS sarà Alessandro Sorrentino. Classe 86, Sorrentino nasce cestisticamente nelle fila della Virtus Ragusa e, a parte la parentesi a Gela, vi rimarrà sempre. Ha giocato con i colori del capoluogo ibleo in tutte le categorie toccate dalla squadra a partire dal 2008 fino ad essere il capitano, ruolo ricoperto fino all’ultima stagione giocata in serie C prima dello stop dei campionati per la pandemia. La Virtus Kleb Ragusa adesso è impegnata nell’allestimento del roster che giocherà nel prossimo campionato di serie B e alta è l’attenzione della società nel definire una squadra che sia più competitiva.

«Per prima cosa – afferma Alessandro Sorrentino - voglio ringraziare la Virtus Kleb Ragusa per l’importante incarico che mi è stato dato. È stata una scelta condivisa da tutti in società e questo non può che rendermi felice. Devo dire che non è affatto facile passare dal campo alla scrivania ma sto cercando di imparare il più velocemente possibile. È un lavoro che richiede tanto impegno e dedizione ma soprattutto tante ore di studio che ci permettano di conoscere bene l’andamento del mercato e i profili dei giocatori. In una serie importante come la B ogni scelta ha il suo peso specifico e deve essere fatta con passi lenti e ponderati. Stiamo lavorando per allestire un roster che possa proseguire il progetto di crescita iniziato l’anno scorso basato sulla valorizzazione dei talenti locali con l’inserimento di figure che possano dare slancio e solidità alla squadra. Cosi come affermato da coach Bocchino, quest’anno la società ha posto obiettivi più importanti e il lavoro deve essere incentrato sul raggiungimento degli standard prefissati. Vogliamo creare un gruppo che possa entusiasmare il pubblico ragusano, sperando che possa finalmente accorrere numeroso al palazzetto.»