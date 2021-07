Circolazione dei bus turistici a Ibla, Comibleo: soliti problemi di sicurezza

Viabilità a Ibla, continuano le perplessità. Sono quelle messe in rilievo da Comibleo, il comitato spontaneo di residenti nella città antica, che evidenziano alcune anomalie con riferimento alla circolazione degli autobus turistici. “Non è chiaro – è scritto in una nota – con quale provvedimento sia stato regolamentato l’accesso dei bus turistici lungo la circonvallazione Ottaviano a Ibla, visto che si continua ad assistere agli annosi gravi problemi di sicurezza lungo questa arteria, con inversioni di marcia nel trivio del Santissimo Trovato, sosta nei parcheggi auto, difficoltà di incrocio con altri bus e mezzi pesanti dovuto alla insufficiente larghezza della carreggiata, con relativo blocco stradale e conseguente ostacolo e intralcio agli eventuali interventi dei mezzi di soccorso e protezione civile, che tutti fingono di non vedere e non sapere. Tutto ciò accade nonostante la disponibilità dell’ampio parcheggio Mafarda capace di ospitare una decina di pullman turistici in tutta sicurezza, senza interferire con la viabilità ordinaria e con gli autobus di linea che collegano la città antica con Marina di Ragusa. In prossimità di questo parcheggio, tra l’altro, si trovano a pochi metri i servizi igienici pubblici, l’ufficio informazioni turistiche comunale e ben 8 monumenti Unesco”. “Qualcuno però “diligentemente” – continua Comibleo – ha fatto installare il cartello di fermata per la discesa dei turisti sul dosso alla confluenza delle vie Ottaviano - Margherita - Di Quattro, nonostante le fermate sui dossi siano vietate dall’art. 158 del Codice della strada per evidenti motivi di sicurezza. Così, gli autobus turistici, durante le fermate, ostruiscono completamente la visibilità dei veicoli provenienti dalla confluenza delle tre vie, creando condizioni di pericolo per la viabilità ordinaria e rischio per l’incolumità dei turisti stessi obbligati ad attraversare il trivio per accedere a Ibla”.