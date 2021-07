Camere di Commercio: Ragusa e Siracusa scorporate da Catania

L’emendamento che consente di scorporare le Camere di Commercio di Siracusa e Ragusa da quella di Catania e che era inserito nel decreto "Sostegni-bis" è stato approvato. "E’ un’ottima notizia che restituisce dignità, opportunità e speranza alle attività produttive della Sicilia sud-orientale - dichiara il segretario regionale della Lega Sicilia, Nino Minardo - chiudendo uno dei peggiori capitoli che hanno caratterizzato una lunga fase di tagli e di atrofizzazione per gli enti camerali. Adesso ci sono i presupposti in tutta l’area orientale della nostra Isola per ritrovare dinamismo imprenditoriale e per ricollegare nel migliore dei modi le Camere di Commercio alle esigenze specifiche dei territori. L’emendamento è stato sostenuto in maniera bipartisan: oltre alla firma di Stefania Prestigiacomo che l’ha proposto, ci sono la mia e quelle di Paolo Ficara e Filippo Scerra del M5S e di Fausto Raciti del PD. Un ringraziamento particolare - conclude Minardo - va poi rivolto al ministro Giancarlo Giorgetti (Sviluppo Economico) il cui lavoro è stato prezioso per raggiungere il risultato".