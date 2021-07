Fenicotteri, 481 esemplari scelgono la Riserva naturale di Priolo per nidificare

E' il settimo anno di nidificazione del fenicottero in Sicilia e, ancora una volta, la Riserva Naturale Saline di Priolo, è stato l’unico sito di nidificazione di questa carismatica specie per la Regione Siciliana. Sono state 481 le coppie di Fenicottero che hanno scelto la piccola area protetta gestita dalla Lipu quale sito di nidificazione. In assoluto si tratta del secondo gruppo più numeroso che abbia mai nidificato a Priolo Gargallo.

Attraverso il posizionamento di anelli colorati in cui è riportato un codice alfanumerico sarà possibile conoscere gli spostamenti che questi giovani fenicotteri inizieranno a fare tra qualche settimana. Sarà possibile risalire alla loro storia e riconoscerli quando torneranno a casa.

I volontari, che erano circa un centinaio, sono riusciti ad inanellare 133 fenicotteri, che da questo momento inizieranno a girare per le nostre care zone umide del Mediterraneo esportando il nome di Priolo Gargallo in numerosi paesi europei.

“Sono state giornate faticose ma ricche si soddisfazioni”, dice Fabio Cilea Direttore della R.N.O. Saline di Priolo, “Un ringraziamento va a tutto lo staff della Riserva Saline di Priolo e ai tanti volontari che hanno lavorato per la buona riuscita dell’operazione, portando il minor disturbo agli animali. La Lipu in qualità di Ente gestore della Riserva Saline di Priolo, ancora una volta, è riuscita a convogliare un’attenzione positiva verso il territorio di Priolo Gargallo dimostrando che è possibile invertire la storia di un paese.”