Angelus del Papa dall'ospedale: "Sanità sia accessibile"

"In questi giorni di ricovero in ospedale, ho sperimentato quanto sia importante un buon servizio sanitario gratuito che assicuri un buon servizio accessibile a tutti. Non bisogna perdere questo bene prezioso". E anche la Chiesa non deve vendere le strutture sanitarie se non vanno bene economicamente, perché "la vocazione di Chiesa non è avere dei quattrini ma fare un servizio sempre gratuito". Lo ha detto il Papa all'Angelus dal Policlinico Gemelli di Roma, affacciato da un balconcino al decimo piano insieme con alcuni bambini del reparto oncologico. Prosegue il miglioramento delle sue condizioni di salute, a inizio settimana dovrebbe essere dimesso.