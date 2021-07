Presi ad Adrano due esponenti del clan Scalisi: erano già condannati

La Polizia di Stato ha tratto in arresto due pregiudicati in ottemperanza all'ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte D'Appello di Catania - Ufficio Esecuzioni Penali. In particolare, personale della Squadra Mobile e del Commissariato di Adrano ha tratto in arresto S. M. G. 40 anni, e Z. C. di 41, dovendo espiare, il primo, la pena definitiva di anni 6 di reclusione, per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti ed il secondo la pena definitiva di 4 anni , un mese e 26 giorni di reclusione, per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso. Il provvedimento in questione segue il rigetto del ricorso presentato, dagli imputati, dinnanzi alla Corte di Cassazione e finalizzato alla impugnazione della sentenza di condanna di secondo grado.

S. M. G. e Z. C. erano stati tratti in arresto, in data 11 luglio 2017 (operazione Illegal Duty), in esecuzione di due distinti provvedimenti di applicazione di misure cautelari, insieme ad altre 37 persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (clan Scalisi), con l'aggravante di essere armata e finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio delle medesime, tentato omicidio, estorsione, rapina, furto, ricettazione, reati in materia di armi, danneggiamento seguito da incendio, con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto in nome e per conto dell'associazione di tipo mafioso denominata clan Scalisi e al fine di agevolarne le attivita' illecite. Tra i 39 destinatari figurava, altresi', M. G., 58 anni, che, trovandosi temporaneamente domiciliato in territorio della provincia di Pordenone, e' stato tratto in arresto dalla Squadra Mobile della Questura di Pordenone, dovendo espiare la pena definitiva di 7 anni e 9 mesi.