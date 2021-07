Nave della Grimaldi Line parte da Palermo con 7 ore di ritardo per un guasto elettrico

È partita solo nella notte dopo sette ore di ritardo la nave da Palermo per Livorno della Grimaldi Lines. Un black out a bordo della nave Smeralda ha impedito all'imbarcazione di lasciare il molo alla volta della Toscana. Un guasto riparato solo attorno alle due di notte. Per i passeggeri tanta sofferenza visto che l'avaria ha lasciato il traghetto senza luce, senza aria condizionata e senz'acqua. Solo alle 23, hanno raccontato, il comandante ha comunicato il guasto. I passeggeri si erano imbarcati attorno alle 18.