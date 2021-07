Scicli, iniziata la stagione estiva di Officinoff "Teatral-mente": il calendario degli spettacoli

Per la quarta estate consecutiva l’associazione teatrale Officinoff di Scicli organizza la stagione estiva “Teatral - mente” nella città di appartenenza, quest’anno in collaborazione con Latitudini, rete siciliana di drammaturgia contemporanea e reale punto di riferimento del teatro isolano e non soltanto. I luoghi prescelti sono Villa Penna, Palazzo Spadaro e lo spazio di Officinoff. Questo il calendario degli appuntamenti:

17 luglio La morte e la fanciulla di Ariel Dorfman Produzione Officinoff

24 luglio Shots Compagnia Mezzaria Teatro (CT)

25 luglio A pinna di Hu di e con Iridiana Petrone (spettacolo per bambini)

30 luglio Fratture multiple scomposte di Maria Carmela Miccichè con Saro Minardo

01 agosto Dante on the road di e con Miriam Scala (spettacolo per bambini)

07 agosto Comu veni Ferrazzano con Giuseppe Provinzano (PA)

08 agosto Giufà e i buoni consigli di e con Iridiana Petrone (spettacolo per bambini)

14 agosto Camilleriadi anno zero

21 agosto Didon now Compagnia l’Arpa (EN)

28 agosto Miracolo Compagnia Suttascupa (PA)

04 settembre Beddi ri notti Compagnia Art Evolution (Ispica)

06 settembre Camilleriadi anno uno

17 settembre D.O.C. Disturbo Ossessivo Compulsivo

24 settembre La morte e la fanciulla di Ariel Dorfman