Covid, in aumento le persone positive nel Ragusano: sono 242

Aumentano di una decina di unità in 24 ore le persone positive al Covid nel Ragusano: sono 242. In isolamento domiciliare ci sono 221 persone, 15 quelle ricoverate in ospedale. Sono 276 i decessi totali Covid nel Ragusano dall'inizio della pandemia. Ecco il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate 8, Chiaramonte Gulfi 4, Comiso 55, Giarratana 0, Ispica 20, Modica 7, Monterosso Almo 0, Pozzallo 3, Ragusa 53, Santa Croce Camerina 24, Scicli 0, Vittoria 47.