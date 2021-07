Pure un'orchestra di sole donne ad Avola per il via a un 'Progetto legalità'

Si è svolto tutta all'insegna della legalità e contro la violenza alle donne. Una location incantevole, come la Villa Comunale di Avola, ha fatto da scenario alla presentazione del romanzo “Storia di una ribelle ‘nfame” di Maria Grazia Mirano, intervistata dalla giornalista siracusana, Marilena Toscano. Ma l'attrazione del sabato sera ad Avola è stata la partecipazione della Woman Orchestra di Palermo. Diciotto musiciste vestite di nero, con ai piedi le scarpe rosse. La serata è stata presentata da Vanessa Gallipoli, che ha invitato sul palco, oltre il padrone di casa, il sindaco Luca Cannata, Stefania Altavilla, presidente dell'Arca, ideatrice del progetto che va oltre i confini della provincia di Siracusa e mirato alle scuole, con il sostegno dell'Ars.

“Si tratta di un’iniziativa che ho sposato e condiviso sin dall’inizio per il suo grande valore artistico, culturale, civico e sociale -dice la vice presidente dell'Antimafia all'Ars, Rossana Cannata - Dopo la bellissima serata di ieri, all’insegna della musica e delle parole, l’iniziativa prevede infatti un ambizioso progetto di legalità che il prossimo anno coinvolgerà le scuole siciliane. Il libro di Maria Giovanna Mirano, “Storia di una ribelle ‘nfame”, diviene così una straordinaria e preziosa occasione di divulgazione contro la cultura e la mentalità mafiosa. Un messaggio che passa anche e soprattutto attraverso la forza e la determinazione delle donne, protagoniste non solo del romanzo ma anche della serata di ieri. Un momento davvero emozionante, che ha segnato il ritorno agli eventi in presenza, sancendo, anche per Avola, la tanto agognata ripartenza”.

La serata di ieri ha sancito l’apertura del progetto che vedrà, a partire dall’inizio del nuovo anno scolastico, coinvolti tutti i ragazzi siciliani delle scuole superiori in un momento di riflessione e di condivisione consapevoli come cittadini attivi di un collettivo in cambiamento. La manifestazione “Avola: città della legalità per i ragazzi” si terrà il 20 e 21 maggio 2022.