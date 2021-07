Rogo questa mattina, intorno alle 3, in corso Gelone, nel centro di Siracusa, in un negozio di abbigliamento. Le fiamme hanno danneggiato l'ingresso. Gli agenti della Squadra mobile di Siracusa stanno indagando sulle cause dell'incendio. Le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona potranno fornire elementi utili agli inquirenti.