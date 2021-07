Colto da malore a Modello, pensionato di 82 anni morto mentre si trova al mare

Un uomo di 82 anni, è morto mentre era in mare a Mondello, borgata marinara di Palermo in seguito a un malore. In tanti hanno cercato di salvarlo. I primi ad essere intervenuti sono stati i vigili del fuoco in servizio al lido dei pompieri. Hanno tentato il massaggio cardiaco, ma senza successo. Una volta riportato a riva si è tentato di rianimarlo. Dopo dieci minuti però lil bagnante è morto. La Guardia costiera di Mondello che sta cercando di identificare la vittima.