Catania, oggi nuovo look per piazza Risorgimento

Nuove piante tipiche della macchia mediterranea; la riconfigurazione dei 2.375 mq. dello spazio pedonale con nuova pavimentazione e accessi per portatori di handicap; nuove panchine monoblocco, cestini portarifiuti e una rastrelliera porta bici ma anche una fontanella in acciaio zincato con il controllo temporizzato dell'acqua potabile. E' rinata così dopo un lungo periodo di degrado a Catania piazza Risorgimento, sorta negli anni '50 alla fine di piazza Vittorio Emanuele, in prossimità del quartiere San Leone, grazie ad un progetto di riqualificazione promosso dalla giunta Pogliese, che l'azienda Lidl ha curato come azione di sponsorizzazione sul territorio cittadino, aggiudicandosi un bando a evidenza pubblica dell'Amministrazione Comunale. La nuova area è stata inaugurata stamane dal sindaco. "Consegniamo alla Città - ha detto il sindaco Salvo Pogliese - un altro spazio urbano riqualificato grazie alla collaborazione di imprenditori illuminati che investono sul territorio sostenendo il nostro impegno per migliorare la città, senza arrenderci al pesante dissesto che siamo costretti a gestire". "Ringrazio sentitamente lo sponsor Lidl - ha aggiunto- che ha condiviso questa nostra proposta di riqualificazione di piazza Risorgimento senza costi per il Comune: un'altra pagina della proficua collaborazione tra pubblico e privato che consente di fare risparmiare denaro ai cittadini; un modello di gestione che sperimentiamo con successo fin dal nostro insediamento e che ci ha consentito di riconquistare numerosi spazi degradati, a cui altri seguiranno prossimamente". Nell'ambito dell'accordo di sponsorizzazione è stato previsto che l'azienda privata affidataria curi anche la manutenzione della piazza per un periodo di due anni, rinnovabile.