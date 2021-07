Rinviata assemblea Rai, probabile giro di valzer nelle testate

Nuovo rinvio dell'assemblea dei soci Rai, convocata oggi per l'approvazione del bilancio, che sancisce la fine della gestione degli attuali vertici, e per la proposta di nomina dell'ad Carlo Fuortes. Il suo nome, annunciato dal governo la scorsa settimana, necessita però prima dell'approvazione da parte del consiglio di ministri, insieme a quella dell'altro membro del cda indicato dal Tesoro, Marinella Soldi, che dovrebbe diventare presidente. Il Mef ha spostato la riunione dell'assemblea al 15 luglio, il giorno dopo la seduta di Camera e Senato dalla quale dovrebbero emergere i nomi degli altri quattro componenti del consiglio di nomina parlamentare. Le trattative sono ancora in corso, anche per tentare di ripianare i malumori emersi dopo le indicazioni del premier Mario Draghi. Il rinvio, motivato dalla necessità di attendere il ministro del Tesoro Daniele Franco per il cdm e di avere un'indicazione completa dei membri del consiglio di amministrazione prima di procedere, ha comunque rinfocolato le voci sulle trattative in corso non solo per il rinnovo dei vertici, ma anche per le future nomine aziendali. Irritazione c'è all'interno della Lega, per la vicinanza di Fuortes agli ambienti del Pd e per la scarsa esperienza in campo televisivo. Ma anche Forza Italia non ha gradito la scelta di un nome non condiviso e alza la posta in vista del voto della Commissione di Vigilanza, chiamata a ratificare la nomina del presidente con una maggioranza dei due terzi. Per raggiungere i 27 voti necessari nella bicamerale non bastano solo i numeri del Pd e del Movimento 5 Stelle, che, seppur preso da questioni più urgenti nelle ultime settimane, ha comunque registrato tra le sue fila qualche perplessità per la scelta della Soldi. Per raggiungere un equilibrio tra le forze politiche potrebbero finire nel piatto anche altre figure, oltre a quelle di vertice, come i direttori generali e i direttori di rete e testata. La Lega potrebbe puntare ad raggiungere la poltrona del Tg1, attualmente occupata da Giuseppe Carboni, vicino al Movimento 5 Stelle, con movimenti a cascata al Tg2 e forse anche al Tg3, senza escludere interventi alla guida delle reti. E' evidente però che ogni eventuale accordo dovrà passare al vaglio del prossimo ad, che si troverà di fronte alla necessità di mettere in sicurezza i conti della tv pubblica e di riprendere il cammino della riorganizzazione dell'azienda, che si è fermato con l'emergenza pandemica. Mercoledì i partiti saranno comunque chiamati a votare gli ultimi quattro membri del cda. Il candidato M5S dovrebbe essere individuato nella terna Luigi Di Majo, Paolo Favale e Antonio Palma, con quest'ultimo forte della grande maggioranza ottenuta in una consultazione tra i membri del partito in Vigilanza. Vanno verso una conferma gli uscenti Giampaolo Rossi, in quota Fdi, se verranno superate le resistenze di Forza Italia che punta a Simona Agnes, e Igor De Biasio, in quota Lega, così come per il Pd sembra definita l'indicazione di Francesca Bria. Già certo di far parte del consiglio Riccardo Laganà, eletto dai dipendenti Rai.