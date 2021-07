Muore in campagna a Sortino a 34 anni stroncato da un infarto

E' morto in campagna a Sortino, stroncato da un infarto. In paese circolava voce che fosse stato punto dalle api che gli avrebbero provocato il decesso. Ma le cose sono andate diversamente per Antonio Papa, 34 anni, morto ieri mattina verso mezzogiorno mentre si trovava in campagna. Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri. E' stata un'ispezione sommaria del medico legale a stabilire che si è trattato di una morte naturale nonostante la giovane età della vittima. Sul suo corpo non è stato trovata nessuna puntura di insetto. E' stata una tragedia a Sortino. Antonio Papa lascia la compagna Giusy in stato di gravidanza di 7 mesi ed il figlio di appena 3 anni. I funerali verranno celebrati domani alle 16 a Sortino in chiesa Madre.